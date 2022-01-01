Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)

Преимущества

Эффективность. Трещоточный механизм имеет величину возврата 5°, что обеспечивает высокий крутящий момент в труднодоступных местах

Длина - 247 мм

Небольшой вес (319 г)

Хром-ванадиевая сталь имеет высокий уровень прочности

Зеркальная полировка защищает инструмент от износа

Термическая обработка продлевает срок службы

Рожковый зев не деформируется

Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 19мм W45119 применяется при монтаже/демонтаже крепежей. Он эффективен при работе в местах небольшой досягаемости детали. На одной стороне находится рожковый наконечник, на другой - трещоточный механизм с 72 зубами и величиной возврата 5 градусов. Инструмент изготовлен из прочной хром-ванадиевой стали с термообработкой. Поверхность имеет зеркальную полировку.