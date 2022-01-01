Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
Арт. jonnesway_5976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|19
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 19мм W45119 применяется при монтаже/демонтаже крепежей. Он эффективен при работе в местах небольшой досягаемости детали. На одной стороне находится рожковый наконечник, на другой - трещоточный механизм с 72 зубами и величиной возврата 5 градусов. Инструмент изготовлен из прочной хром-ванадиевой стали с термообработкой. Поверхность имеет зеркальную полировку.
Преимущества
- Эффективность. Трещоточный механизм имеет величину возврата 5°, что обеспечивает высокий крутящий момент в труднодоступных местах
- Длина - 247 мм
- Небольшой вес (319 г)
- Хром-ванадиевая сталь имеет высокий уровень прочности
- Зеркальная полировка защищает инструмент от износа
- Термическая обработка продлевает срок службы
- Рожковый зев не деформируется