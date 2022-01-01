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Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
    Арт. jonnesway_5976
    Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45119 трещоточный (19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5976

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 19мм W45119 применяется при монтаже/демонтаже крепежей. Он эффективен при работе в местах небольшой досягаемости детали. На одной стороне находится рожковый наконечник, на другой - трещоточный механизм с 72 зубами и величиной возврата 5 градусов. Инструмент изготовлен из прочной хром-ванадиевой стали с термообработкой. Поверхность имеет зеркальную полировку.

        Преимущества

        • Эффективность. Трещоточный механизм имеет величину возврата 5°, что обеспечивает высокий крутящий момент в труднодоступных местах
        • Длина - 247 мм
        • Небольшой вес (319 г)
        • Хром-ванадиевая сталь имеет высокий уровень прочности
        • Зеркальная полировка защищает инструмент от износа
        • Термическая обработка продлевает срок службы
        • Рожковый зев не деформируется