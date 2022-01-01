Ключ комбинированный Jonnesway W66113 трещоточный карданный (13 мм)
Арт. jonnesway_6458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромоникелевое
- Гаечный комбинированный трещоточный карданный ключ 13мм Jonnesway W66113 48365 - ручной инструмент для выполнения крепежных работ при сборке, демонтаже и ремонте различных конструкций и техники. Удобен при необходимости выполнения операций в местах с затрудненным доступом. Передает высокий крутящий момент и не требует постоянного перекидывания ключа на крепеже благодаря храповому механизму.
Преимущества
- Ширина рожковой головки: 27.15 мм
- Толщина рожковой головки: 6.4 мм
- Ширина кольцевой головки: 24.9 мм
- Толщина кольцевой головки: 8.7 мм
- Трещоточный механизм с 72 зубцами
- Конструкция из надежного материала - хромованадиевой стали
- Защитное антикоррозийное трехслойное хромоникелевое покрытие
- Прочность и долговечность благодаря закалке
- Зеркальная полировка Jonnesway W66113 48365
- Трещоточный механизм с обратным ходом
- Шарнирный механизм позволяет работать в труднодоступных местах (угол изгиба 90 градусов в обе стороны)
- Соответствие стандарту ANSI