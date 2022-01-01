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Ключ комбинированный Jonnesway W66113 трещоточный карданный (13 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W66113 трещоточный карданный (13 мм)
    Арт. jonnesway_6458
    Ключ комбинированный Jonnesway W66113 трещоточный карданный (13 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W66113 трещоточный карданный (13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6458

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный комбинированный трещоточный карданный ключ 13мм Jonnesway W66113 48365 - ручной инструмент для выполнения крепежных работ при сборке, демонтаже и ремонте различных конструкций и техники. Удобен при необходимости выполнения операций в местах с затрудненным доступом. Передает высокий крутящий момент и не требует постоянного перекидывания ключа на крепеже благодаря храповому механизму.

        Преимущества

        • Ширина рожковой головки: 27.15 мм
        • Толщина рожковой головки: 6.4 мм
        • Ширина кольцевой головки: 24.9 мм
        • Толщина кольцевой головки: 8.7 мм
        • Трещоточный механизм с 72 зубцами
        • Конструкция из надежного материала - хромованадиевой стали
        • Защитное антикоррозийное трехслойное хромоникелевое покрытие
        • Прочность и долговечность благодаря закалке
        • Зеркальная полировка Jonnesway W66113 48365
        • Трещоточный механизм с обратным ходом
        • Шарнирный механизм позволяет работать в труднодоступных местах (угол изгиба 90 градусов в обе стороны)
        • Соответствие стандарту ANSI