Ключ комбинированный Jonnesway W66113 трещоточный карданный (13 мм)

Преимущества

Ширина рожковой головки: 27.15 мм

Толщина рожковой головки: 6.4 мм

Ширина кольцевой головки: 24.9 мм

Толщина кольцевой головки: 8.7 мм

Трещоточный механизм с 72 зубцами

Конструкция из надежного материала - хромованадиевой стали

Защитное антикоррозийное трехслойное хромоникелевое покрытие

Прочность и долговечность благодаря закалке

Зеркальная полировка Jonnesway W66113 48365

Трещоточный механизм с обратным ходом

Шарнирный механизм позволяет работать в труднодоступных местах (угол изгиба 90 градусов в обе стороны)

Соответствие стандарту ANSI

Гаечный комбинированный трещоточный карданный ключ 13мм Jonnesway W66113 48365 - ручной инструмент для выполнения крепежных работ при сборке, демонтаже и ремонте различных конструкций и техники. Удобен при необходимости выполнения операций в местах с затрудненным доступом. Передает высокий крутящий момент и не требует постоянного перекидывания ключа на крепеже благодаря храповому механизму.