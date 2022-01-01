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Ключ комбинированный Jonnesway W66117 трещоточный карданный (17 мм)
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Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W66117 трещоточный карданный (17 мм)
    Арт. jonnesway_6032
    Ключ комбинированный Jonnesway W66117 трещоточный карданный (17 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W66117 трещоточный карданный (17 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6032

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66117 - это надёжный профессиональный инструмент из хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Ключ оборудован шарнирным соединением с изгибом до 15 градусов - для работы в труднодоступных местах. Имеет трещотку, которая значительно облегчает откручивание и закручивание соединений. Изделие служит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66117 имеет две головки - рожковую и накидную. Это значительно упрощает и ускоряет работу
        • Размер головок 17 мм
        • Длина 232 мм
        • Удобен в работе
        • Головка и кольцо полированы
        • По стандарту DIN 3113 A / ISO 3318 * ISO 7738
        • Крепкий захват деталей
        • Удобное хранение
        • Надёжность