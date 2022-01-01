Ключ комбинированный Jonnesway W66117 трещоточный карданный (17 мм)
Арт. jonnesway_6032
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|17
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66117 - это надёжный профессиональный инструмент из хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Ключ оборудован шарнирным соединением с изгибом до 15 градусов - для работы в труднодоступных местах. Имеет трещотку, которая значительно облегчает откручивание и закручивание соединений. Изделие служит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Комфортная работа. Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66117 имеет две головки - рожковую и накидную. Это значительно упрощает и ускоряет работу
- Размер головок 17 мм
- Длина 232 мм
- Удобен в работе
- Головка и кольцо полированы
- По стандарту DIN 3113 A / ISO 3318 * ISO 7738
- Крепкий захват деталей
- Удобное хранение
- Надёжность