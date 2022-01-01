Ключ комбинированный Jonnesway W66117 трещоточный карданный (17 мм)

Преимущества

Комфортная работа. Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66117 имеет две головки - рожковую и накидную. Это значительно упрощает и ускоряет работу

Размер головок 17 мм

Длина 232 мм

Удобен в работе

Головка и кольцо полированы

По стандарту DIN 3113 A / ISO 3318 * ISO 7738

Крепкий захват деталей

Удобное хранение

Надёжность

Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66117 - это надёжный профессиональный инструмент из хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Ключ оборудован шарнирным соединением с изгибом до 15 градусов - для работы в труднодоступных местах. Имеет трещотку, которая значительно облегчает откручивание и закручивание соединений. Изделие служит для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.