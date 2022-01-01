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Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)
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Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)
    Арт. jonnesway_5977
    Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5977

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		22
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45122 используется для откручивания или закручивания гаек, болтов размером 22 мм. Активно применяется для работы в автосервисах профессионалами или в гаражах - автолюбителями. Имеет малый угол поворота (5 градусов), что позволяет использовать ключ в ограниченном рабочем пространстве.

        Преимущества

        • Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
        • Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
        • Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45122 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
        • Проверенное качество Jonnesway
        • Увеличенный срок эксплуатации
        • Применяется для крепежа при свободном вращении