Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)
Арт. jonnesway_5977
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|22
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45122 используется для откручивания или закручивания гаек, болтов размером 22 мм. Активно применяется для работы в автосервисах профессионалами или в гаражах - автолюбителями. Имеет малый угол поворота (5 градусов), что позволяет использовать ключ в ограниченном рабочем пространстве.
Преимущества
- Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
- Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
- Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45122 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
- Проверенное качество Jonnesway
- Увеличенный срок эксплуатации
- Применяется для крепежа при свободном вращении