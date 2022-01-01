Ключ комбинированный Jonnesway W45122 трещоточный (22 мм)

Преимущества

Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений

Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента

Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45122 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы

Проверенное качество Jonnesway

Увеличенный срок эксплуатации

Применяется для крепежа при свободном вращении

Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45122 используется для откручивания или закручивания гаек, болтов размером 22 мм. Активно применяется для работы в автосервисах профессионалами или в гаражах - автолюбителями. Имеет малый угол поворота (5 градусов), что позволяет использовать ключ в ограниченном рабочем пространстве.