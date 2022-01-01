Ключ комбинированный Jonnesway W45112 трещоточный (12 мм)
Арт. jonnesway_5968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|12
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Покрытие
|хромоникелевое
- Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45112 предназначен для работы с болтами и гайками размером 12 мм. Применяется для ремонта машин в автомастерских. Трещоточный комбинированный ключ сочетает в себе функции захвата болта с двух граней, а также с 6 сторон при использовании специального профиля.
Преимущества
- Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45112 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
- Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
- Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
- Проверенное качество Jonnesway
- Увеличенный срок эксплуатации
- Применяется для крепежа при свободном вращении
- Удобство во время работы