Ключ комбинированный Jonnesway W45112 трещоточный (12 мм)

Преимущества

Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45112 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы

Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента

Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений

Проверенное качество Jonnesway

Увеличенный срок эксплуатации

Применяется для крепежа при свободном вращении

Удобство во время работы

Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45112 предназначен для работы с болтами и гайками размером 12 мм. Применяется для ремонта машин в автомастерских. Трещоточный комбинированный ключ сочетает в себе функции захвата болта с двух граней, а также с 6 сторон при использовании специального профиля.