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Ключ комбинированный Jonnesway W45112 трещоточный (12 мм)
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Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45112 трещоточный (12 мм)
    Арт. jonnesway_5968
    Ключ комбинированный Jonnesway W45112 трещоточный (12 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45112 трещоточный (12 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5968

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		12
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45112 предназначен для работы с болтами и гайками размером 12 мм. Применяется для ремонта машин в автомастерских. Трещоточный комбинированный ключ сочетает в себе функции захвата болта с двух граней, а также с 6 сторон при использовании специального профиля.

        Преимущества

        • Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45112 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
        • Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
        • Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
        • Проверенное качество Jonnesway
        • Увеличенный срок эксплуатации
        • Применяется для крепежа при свободном вращении
        • Удобство во время работы