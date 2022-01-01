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Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)
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Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)
    Арт. jonnesway_5989
    Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45132 трещоточный (32 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5989

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ 32 мм Jonnesway W45132 используется для удобного и быстрого монтажа резьбовых соединений. 

        Преимущества

        • Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
        • Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
        • Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован
        • Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении