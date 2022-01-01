Ключ комбинированный Jonnesway W45114 трещоточный (14 мм)

Преимущества

Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений

Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45114 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы

Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента

Проверенное качество Jonnesway

Увеличенный срок эксплуатации

Применяется для крепежа при свободном вращении

Удобство во время работы

Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45114 применяется для откручивания и закручивания резьбовых соединений. Используется для ремонта автомобиля в автомастерских. Комбинированный трещоточный ключ очень удобен в работе и должен находиться в багажнике любого автомобиля на случай ремонта труднодоступных частей.