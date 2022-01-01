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Ключ комбинированный Jonnesway W45114 трещоточный (14 мм)
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Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45114 трещоточный (14 мм)
    Арт. jonnesway_5970
    Ключ комбинированный Jonnesway W45114 трещоточный (14 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45114 трещоточный (14 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5970

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		14
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45114 применяется для откручивания и закручивания резьбовых соединений. Используется для ремонта автомобиля в автомастерских. Комбинированный трещоточный ключ очень удобен в работе и должен находиться в багажнике любого автомобиля на случай ремонта труднодоступных частей.

        Преимущества

        • Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
        • Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45114 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
        • Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
        • Проверенное качество Jonnesway
        • Увеличенный срок эксплуатации
        • Применяется для крепежа при свободном вращении
        • Удобство во время работы