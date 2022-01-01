Ключ комбинированный Jonnesway W45114 трещоточный (14 мм)
Арт. jonnesway_5970
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|14
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Покрытие
|хромоникелевое
- Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45114 применяется для откручивания и закручивания резьбовых соединений. Используется для ремонта автомобиля в автомастерских. Комбинированный трещоточный ключ очень удобен в работе и должен находиться в багажнике любого автомобиля на случай ремонта труднодоступных частей.
Преимущества
- Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
- Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45114 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
- Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
- Проверенное качество Jonnesway
- Увеличенный срок эксплуатации
- Применяется для крепежа при свободном вращении
- Удобство во время работы