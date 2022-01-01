Ключ комбинированный Jonnesway W45113 трещоточный (13 мм)

Преимущества

Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента

Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45113 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы

Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений

Проверенное качество Jonnesway

Увеличенный срок эксплуатации

Применяется для крепежа при свободном вращении

Удобство во время работы

Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45113 активно применяется автолюбителями при ремонте своих автомобилей, а также профессионалами в автомастерских. Трещоточный ключ используется для откручивания или закручивания болтов и гаек. Благодаря малому углу поворота (5 градусов) может использоваться при ремонте труднодоступных частей.