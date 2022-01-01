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Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
    Арт. jonnesway_5978
    Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5978

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45124 подходит для использования специалистами в автомастерских при ремонте частей автомобиля. Представленный трещоточный комбинированный ключ имеет угол поворота 5 градусов, за счет чего можно работать с болтами и гайками даже в труднодоступных зонах.

        Преимущества

        • Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
        • Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45124 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
        • Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
        • Проверенное качество Jonnesway
        • Увеличенный срок эксплуатации
        • Применяется для крепежа при свободном вращении
        • Удобство во время работы