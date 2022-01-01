Ключ комбинированный Jonnesway W45124 трещоточный (24 мм)

Преимущества

Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений

Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45124 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы

Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента

Проверенное качество Jonnesway

Увеличенный срок эксплуатации

Применяется для крепежа при свободном вращении

Удобство во время работы

Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45124 подходит для использования специалистами в автомастерских при ремонте частей автомобиля. Представленный трещоточный комбинированный ключ имеет угол поворота 5 градусов, за счет чего можно работать с болтами и гайками даже в труднодоступных зонах.