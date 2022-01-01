Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)

Приемущества

Высокий уровень защиты. Зеркальная полировка поверхности защищает от повреждений и коррозии

Хром-ванадиевая сталь гарантирует высокую прочность и твердость инструмента

Термообработка обеспечивает защиту от износа

Возможность работать в труднодоступных местах

Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 30мм W45130 предназначен для работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах. Он изготовлен из высокопрочной хром-ванадиевой стали с зеркальной полировкой. С одной стороны расположен рожковый наконечник, с другой - накидная головка с трещоточным механизмом с величиной возврата 5 градусов.