Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
Арт. jonnesway_5988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|30
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 30мм W45130 предназначен для работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах. Он изготовлен из высокопрочной хром-ванадиевой стали с зеркальной полировкой. С одной стороны расположен рожковый наконечник, с другой - накидная головка с трещоточным механизмом с величиной возврата 5 градусов.
Приемущества
- Высокий уровень защиты. Зеркальная полировка поверхности защищает от повреждений и коррозии
- Хром-ванадиевая сталь гарантирует высокую прочность и твердость инструмента
- Термообработка обеспечивает защиту от износа
- Возможность работать в труднодоступных местах