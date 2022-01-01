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Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
    Арт. jonnesway_5988
    Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45130 трещоточный (30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5988

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		30
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ Jonnesway 30мм W45130 предназначен для работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах. Он изготовлен из высокопрочной хром-ванадиевой стали с зеркальной полировкой. С одной стороны расположен рожковый наконечник, с другой - накидная головка с трещоточным механизмом с величиной возврата 5 градусов.

        Приемущества

        • Высокий уровень защиты. Зеркальная полировка поверхности защищает от повреждений и коррозии
        • Хром-ванадиевая сталь гарантирует высокую прочность и твердость инструмента
        • Термообработка обеспечивает защиту от износа
        • Возможность работать в труднодоступных местах