Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
Арт. О00000034684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|80
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Напряжение сети, В
|220
- Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80 - применяется для склеивания чистых, сухих и обезжиренных поверхностей при помощи горячего плавкого клея. Специальная опора позволяет удобно зафиксировать горячий пистолет на ровной поверхности. Широкий курок удобно нажимать при любом хвате корпуса. Потребление электроэнергии на уровне лампы накаливания.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Малый вес
- Низкое потребление электроэнергии
- Удобство в работе
- Расширенная комплектация