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Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
5.0
1
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Арт. О00000034684
    5.0
    1
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80

      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034684
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		80
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80 - применяется для склеивания чистых, сухих и обезжиренных поверхностей при помощи горячего плавкого клея. Специальная опора позволяет удобно зафиксировать горячий пистолет на ровной поверхности. Широкий курок удобно нажимать при любом хвате корпуса. Потребление электроэнергии на уровне лампы накаливания.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Малый вес
        • Низкое потребление электроэнергии
        • Удобство в работе
        • Расширенная комплектация