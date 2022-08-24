Преимущества

Широкая сфера применения

Малый вес

Низкое потребление электроэнергии

Удобство в работе

Расширенная комплектация

Клеевой пистолет Kolner KGG 11/80 - применяется для склеивания чистых, сухих и обезжиренных поверхностей при помощи горячего плавкого клея. Специальная опора позволяет удобно зафиксировать горячий пистолет на ровной поверхности. Широкий курок удобно нажимать при любом хвате корпуса. Потребление электроэнергии на уровне лампы накаливания.