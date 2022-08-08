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Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Арт. О00000033554
    5.0
    1
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
    Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC

      Лобзик электрический Kolner KJS 900VC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033554
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Kolner KJS 900VC кн900вцжс применяется для распиливания различных материалов. 4-х ступенчатый переключатель маятникового хода позволяет выбрать оптимальный режим работы для любого материала. Благодаря быстрозажимному патрону смена пильного полотна производится за считанные секунды. Прозрачный экран обеспечивает безопасность в процессе работы. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса сохраняет рабочее место в чистоте. Для удобного хранения и транспортировки инструмент поставляется в пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Регулировка маятникового хода – выбор оптимального режима работы для любого материала
        • Быстрозажимной патрон – для смены пильного полотна за считанные секунды
        • Фиксатор выключателя – снижение утомляемости пользователя при продолжительной работе
        • Регулятор частоты хода – оптимальное качество при работе с различными материалами
        • Прозрачный экран Kolner KJS 900VC кн900вцжс – безопасность в процессе работы
        • Светодиодная подсветка – отличная видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
        • Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса – поддержания чистоты рабочего места
        • Параллельный упор – удобство и высокая точность реза
        • Резка под углом – возможность резки под углом от 0 до 45°
        • Пластиковый кейс – удобная система хранения и транспортировки