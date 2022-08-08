Лобзик электрический Kolner KJS 900VC

Преимущества

Регулировка маятникового хода – выбор оптимального режима работы для любого материала

Быстрозажимной патрон – для смены пильного полотна за считанные секунды

Фиксатор выключателя – снижение утомляемости пользователя при продолжительной работе

Регулятор частоты хода – оптимальное качество при работе с различными материалами

Прозрачный экран Kolner KJS 900VC кн900вцжс – безопасность в процессе работы

Светодиодная подсветка – отличная видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны

Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса – поддержания чистоты рабочего места

Параллельный упор – удобство и высокая точность реза

Резка под углом – возможность резки под углом от 0 до 45°

Пластиковый кейс – удобная система хранения и транспортировки

Электрический лобзик Kolner KJS 900VC кн900вцжс применяется для распиливания различных материалов. 4-х ступенчатый переключатель маятникового хода позволяет выбрать оптимальный режим работы для любого материала. Благодаря быстрозажимному патрону смена пильного полотна производится за считанные секунды. Прозрачный экран обеспечивает безопасность в процессе работы. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса сохраняет рабочее место в чистоте. Для удобного хранения и транспортировки инструмент поставляется в пластиковом кейсе.