Лобзик электрический Kolner KJS 900VC
Арт. О00000033554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
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- Электрический лобзик Kolner KJS 900VC кн900вцжс применяется для распиливания различных материалов. 4-х ступенчатый переключатель маятникового хода позволяет выбрать оптимальный режим работы для любого материала. Благодаря быстрозажимному патрону смена пильного полотна производится за считанные секунды. Прозрачный экран обеспечивает безопасность в процессе работы. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса сохраняет рабочее место в чистоте. Для удобного хранения и транспортировки инструмент поставляется в пластиковом кейсе.
Преимущества
- Регулировка маятникового хода – выбор оптимального режима работы для любого материала
- Быстрозажимной патрон – для смены пильного полотна за считанные секунды
- Фиксатор выключателя – снижение утомляемости пользователя при продолжительной работе
- Регулятор частоты хода – оптимальное качество при работе с различными материалами
- Прозрачный экран Kolner KJS 900VC кн900вцжс – безопасность в процессе работы
- Светодиодная подсветка – отличная видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны
- Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса – поддержания чистоты рабочего места
- Параллельный упор – удобство и высокая точность реза
- Резка под углом – возможность резки под углом от 0 до 45°
- Пластиковый кейс – удобная система хранения и транспортировки