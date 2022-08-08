Преимущества

Надежная конструкция Зубр МАСТЕР Л-710-80 на шарикоподшипниках

Патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента

Маятниковый ход - для разного типа работ

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора

Прозрачный экран - для защиты оператора

Переходник подключения пылесоса для эффективного пылеотвода

Встроенный в основание держатель для ключа

Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы. При помощи регулятора ступеней маятникового хода можно подобрать оптимальную скорость пиления для обрабатываемого материала даже во время работы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К инструменту можно подключать пылесос, что снижает запыленность при пилении.