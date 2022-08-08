Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
Арт. Ю00000012021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы. При помощи регулятора ступеней маятникового хода можно подобрать оптимальную скорость пиления для обрабатываемого материала даже во время работы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К инструменту можно подключать пылесос, что снижает запыленность при пилении.
Преимущества
- Надежная конструкция Зубр МАСТЕР Л-710-80 на шарикоподшипниках
- Патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента
- Маятниковый ход - для разного типа работ
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора
- Прозрачный экран - для защиты оператора
- Переходник подключения пылесоса для эффективного пылеотвода
- Встроенный в основание держатель для ключа