Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
    Арт. Ю00000012021
    5.0
    1
    Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
    Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
    Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
    Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
    Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
      Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
      Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
      Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
      Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт
      Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт

      Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000012021
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Зубр Л-710-80, 710Вт используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы. При помощи регулятора ступеней маятникового хода можно подобрать оптимальную скорость пиления для обрабатываемого материала даже во время работы. Прозрачный экран защищает оператора от стружки и улучшает сбор опилок. К инструменту можно подключать пылесос, что снижает запыленность при пилении.

        Преимущества

        • Надежная конструкция Зубр МАСТЕР Л-710-80 на шарикоподшипниках
        • Патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента
        • Маятниковый ход - для разного типа работ
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора
        • Прозрачный экран - для защиты оператора
        • Переходник подключения пылесоса для эффективного пылеотвода
        • Встроенный в основание держатель для ключа