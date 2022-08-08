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Лобзик электрический Зубр Л-710
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик электрический Зубр Л-710
    Арт. О00000030067
    5.0
    1
    Лобзик электрический Зубр Л-710

      Лобзик электрический Зубр Л-710

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030067
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.

        Преимущества

        • Надежная конструкция
        • Встроенный держатель для ключа
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой
        • Защитная скоба для защиты оператора при работе
        • Патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода
        • Встроенная подсветка рабочего места для лучшего обзора линии реза
        • Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе
        • Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора
        • Увеличенная мощность двигателя Зубр Л-710 достаточна для пиления как древесины, так и металла