Лобзик электрический Зубр Л-710

Преимущества

Надежная конструкция

Встроенный держатель для ключа

Рукоятка с противоскользящей накладкой

Защитная скоба для защиты оператора при работе

Патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода

Встроенная подсветка рабочего места для лучшего обзора линии реза

Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе

Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора

Увеличенная мощность двигателя Зубр Л-710 достаточна для пиления как древесины, так и металла

Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.