Лобзик электрический Зубр Л-710
Арт. О00000030067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.
Преимущества
- Надежная конструкция
- Встроенный держатель для ключа
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
- Защитная скоба для защиты оператора при работе
- Патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода
- Встроенная подсветка рабочего места для лучшего обзора линии реза
- Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе
- Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора
- Увеличенная мощность двигателя Зубр Л-710 достаточна для пиления как древесины, так и металла