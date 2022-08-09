Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
Арт. О00000033113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ширина рабочей поверхности, мм
|100
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Длина рабочей поверхности, мм
|150
- Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2 мощностью 130 Вт и частотой вибраций 14000 об/мин используется для сухого шлифования плоских поверхностей и деталей из дерева, пластмассы и металла. Имеет возможность установки прямоугольной или треугольной подошвы для работы в труднодоступных местах и углах. Благодаря небольшому весу 1,2 кг, размеру хода платформы 2,5 мм и размеру рабочей поверхности 100х100 мм и 151х150х100 мм машина эффективно справляется даже с большой площадью обработки.
Преимущества
- Система крепления VELCRO позволяет быстро менять абразивный материал
- Эффективность обработки и чистоту рабочего места обеспечивает встроенная система пылеудаления
- Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрен фиксатор кнопки пуска
- Пластиковый контейнер для пыли легко снимать и чистить
- Обрезиненная рукоятка снижает передачу вибраций и предотвращает скольжение рук
- Увеличение рабочей зоны обеспечивает сетевой кабель 3 м
- В комплекте идут запасные угольные щётки и 2 набора шлифовальной бумаги для прямоугольной и треугольной подошв
- Двойная усиленная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя