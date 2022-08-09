Преимущества

Система крепления VELCRO позволяет быстро менять абразивный материал

Эффективность обработки и чистоту рабочего места обеспечивает встроенная система пылеудаления

Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрен фиксатор кнопки пуска

Пластиковый контейнер для пыли легко снимать и чистить

Обрезиненная рукоятка снижает передачу вибраций и предотвращает скольжение рук

Увеличение рабочей зоны обеспечивает сетевой кабель 3 м

В комплекте идут запасные угольные щётки и 2 набора шлифовальной бумаги для прямоугольной и треугольной подошв

Двойная усиленная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя

Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2 мощностью 130 Вт и частотой вибраций 14000 об/мин используется для сухого шлифования плоских поверхностей и деталей из дерева, пластмассы и металла. Имеет возможность установки прямоугольной или треугольной подошвы для работы в труднодоступных местах и углах. Благодаря небольшому весу 1,2 кг, размеру хода платформы 2,5 мм и размеру рабочей поверхности 100х100 мм и 151х150х100 мм машина эффективно справляется даже с большой площадью обработки.