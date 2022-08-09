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Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Арт. О00000033113
    5.0
    1
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2

      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033113
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		100
      Длина рабочей поверхности, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VDS-2 мощностью 130 Вт и частотой вибраций 14000 об/мин используется для сухого шлифования плоских поверхностей и деталей из дерева, пластмассы и металла. Имеет возможность установки прямоугольной или треугольной подошвы для работы в труднодоступных местах и углах. Благодаря небольшому весу 1,2 кг, размеру хода платформы 2,5 мм и размеру рабочей поверхности 100х100 мм и 151х150х100 мм машина эффективно справляется даже с большой площадью обработки.

        Преимущества

        • Система крепления VELCRO позволяет быстро менять абразивный материал
        • Эффективность обработки и чистоту рабочего места обеспечивает встроенная система пылеудаления
        • Для удобства работы в непрерывном режиме предусмотрен фиксатор кнопки пуска
        • Пластиковый контейнер для пыли легко снимать и чистить
        • Обрезиненная рукоятка снижает передачу вибраций и предотвращает скольжение рук
        • Увеличение рабочей зоны обеспечивает сетевой кабель 3 м
        • В комплекте идут запасные угольные щётки и 2 набора шлифовальной бумаги для прямоугольной и треугольной подошв
        • Двойная усиленная изоляция токопроводящих элементов обеспечивает безопасность пользователя