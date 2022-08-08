Электрический рубанок Hitachi P 20SB

Преимущества

Удобная рукоятка надежно ложится в руку и бережет силы оператора

Воздушное охлаждение предотвращает перегрев внутренних частей рубанка

Передняя рукоятка рубанка Hitachi P 20 SB совмещена с механизмом регулировки глубины строгания

Плавная регулировка толщины снимаемого материала

Малый вес

Компактные размеры

Рубанок Hitachi P 20 SB предназначен для обработки деревянных поверхностей. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется благодаря повороту передней ручки. Небольшой вес и компактные размеры обеспечивают комфортную длительную работу. Высокое число оборотов позволяет обрабатывать поверхности без сколов