Электрический рубанок Hitachi P 20SB
Арт. Х12526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.5
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок Hitachi P 20 SB предназначен для обработки деревянных поверхностей. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется благодаря повороту передней ручки. Небольшой вес и компактные размеры обеспечивают комфортную длительную работу. Высокое число оборотов позволяет обрабатывать поверхности без сколов
Преимущества
- Удобная рукоятка надежно ложится в руку и бережет силы оператора
- Воздушное охлаждение предотвращает перегрев внутренних частей рубанка
- Передняя рукоятка рубанка Hitachi P 20 SB совмещена с механизмом регулировки глубины строгания
- Плавная регулировка толщины снимаемого материала
- Малый вес
- Компактные размеры