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Электрический рубанок Hitachi P 20SB
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Hitachi P 20SB
    Арт. Х12526
    5.0
    1
    Электрический рубанок Hitachi P 20SB

      Электрический рубанок Hitachi P 20SB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12526
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Hitachi P 20 SB предназначен для обработки деревянных поверхностей. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется благодаря повороту передней ручки. Небольшой вес и компактные размеры обеспечивают комфортную длительную работу. Высокое число оборотов позволяет обрабатывать поверхности без сколов

        Преимущества

        • Удобная рукоятка надежно ложится в руку и бережет силы оператора
        • Воздушное охлаждение предотвращает перегрев внутренних частей рубанка
        • Передняя рукоятка рубанка Hitachi P 20 SB совмещена с механизмом регулировки глубины строгания
        • Плавная регулировка толщины снимаемого материала
        • Малый вес
        • Компактные размеры