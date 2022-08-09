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Электрический рубанок Prorab 6111
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Prorab 6111
    Арт. Х12644
    5.0
    1
    Электрический рубанок Prorab 6111
    Электрический рубанок Prorab 6111
      Электрический рубанок Prorab 6111
      Электрический рубанок Prorab 6111

      Электрический рубанок Prorab 6111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12644
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок PRORAB 6111 - это удобный и мощный инструмент как для любителей, так и профессионалов. Изделие используется для обработки древесных поверхностей. Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокие обороты фрезы, без потери мощности даже при обработке твердой и сырой древесины. Прочный металлический корпус отлично защищает важные элементы изделия от повреждений и высоких температур. Ровная поверхность подошвы, опорная рукоять и параллельный упор дают плавное управление и точную обработку

        Преимущества

        • Кнопка блокировки двигателя фиксирует клавишу "пуск", предохраняя пользователя от случайного запуска инструмента
        • Опорная рукоять скомбинирована с регулировкой глубины строгания, что позволяет плавно изменять глубину фрезы во время работы
        • Система выброса стружек предохраняет инструмент от ее случайного затора при работе, продлевая срок службы рубанку PRORAB 6111
        • Легкий доступ к щеткам двигателя упрощает их замену в домашних условиях
        • Основная рукоятка с резиновыми накладками обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руках
        • Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокие обороты фрезы - 15000 об/мин
        • Металлический корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям
        • Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в изделии, охлаждая нагревающиеся элементы
        • Модель оснащена выборкой четверти для выбора определенного места обработки поверхности изделия
        • Параллельный упор обеспечит точную отделку изделия