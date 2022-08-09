Электрический рубанок Prorab 6111

Преимущества

Кнопка блокировки двигателя фиксирует клавишу "пуск", предохраняя пользователя от случайного запуска инструмента

Опорная рукоять скомбинирована с регулировкой глубины строгания, что позволяет плавно изменять глубину фрезы во время работы

Система выброса стружек предохраняет инструмент от ее случайного затора при работе, продлевая срок службы рубанку PRORAB 6111

Легкий доступ к щеткам двигателя упрощает их замену в домашних условиях

Основная рукоятка с резиновыми накладками обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руках

Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокие обороты фрезы - 15000 об/мин

Металлический корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям

Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в изделии, охлаждая нагревающиеся элементы

Модель оснащена выборкой четверти для выбора определенного места обработки поверхности изделия

Параллельный упор обеспечит точную отделку изделия

Рубанок PRORAB 6111 - это удобный и мощный инструмент как для любителей, так и профессионалов. Изделие используется для обработки древесных поверхностей. Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокие обороты фрезы, без потери мощности даже при обработке твердой и сырой древесины. Прочный металлический корпус отлично защищает важные элементы изделия от повреждений и высоких температур. Ровная поверхность подошвы, опорная рукоять и параллельный упор дают плавное управление и точную обработку