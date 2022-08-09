Электрический рубанок Prorab 6111
Арт. Х12644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.5
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок PRORAB 6111 - это удобный и мощный инструмент как для любителей, так и профессионалов. Изделие используется для обработки древесных поверхностей. Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокие обороты фрезы, без потери мощности даже при обработке твердой и сырой древесины. Прочный металлический корпус отлично защищает важные элементы изделия от повреждений и высоких температур. Ровная поверхность подошвы, опорная рукоять и параллельный упор дают плавное управление и точную обработку
Преимущества
- Кнопка блокировки двигателя фиксирует клавишу "пуск", предохраняя пользователя от случайного запуска инструмента
- Опорная рукоять скомбинирована с регулировкой глубины строгания, что позволяет плавно изменять глубину фрезы во время работы
- Система выброса стружек предохраняет инструмент от ее случайного затора при работе, продлевая срок службы рубанку PRORAB 6111
- Легкий доступ к щеткам двигателя упрощает их замену в домашних условиях
- Основная рукоятка с резиновыми накладками обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руках
- Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокие обороты фрезы - 15000 об/мин
- Металлический корпус устойчив к механическим и термическим воздействиям
- Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в изделии, охлаждая нагревающиеся элементы
- Модель оснащена выборкой четверти для выбора определенного места обработки поверхности изделия
- Параллельный упор обеспечит точную отделку изделия