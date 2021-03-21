Щетка угольная Интерскол УШМ-115,125/900 41 04 03 02 00
Щетка угольная для УШМ Интерскол это запасная деталь, интегрируемая в шлифовальные машины после истечения срока службы или значительной степени износа старой. Угольная щетка проводит ток от неподвижной части двигателя к вращающемуся узлу, позволяя приводить в движение пильный диск. Отличаются надежностью, высоким качеством исполнения. С установкой этих щеток в угловую машину для шлифования, можно значительно повысить ее стойкость и производительность. Купить щетки угольные Интерскол стоит ради их устойчивости к длительному эксплуатированию, и доступной стоимости.
Преимущества угольных щеток для болгарки Интерскол:
- Эффективность;
- Долговечность;
- Улучшение работы.
Комплектация:
- Щетка угольная;
- Упаковка.