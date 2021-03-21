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Щетка угольная Интерскол УШМ-115,125/900 41 04 03 02 00
1.0
1
Найти аналог
Щетки угольные
    Щетка угольная Интерскол УШМ-115,125/900 41 04 03 02 00
    Арт. X387706
    1.0
    1

      Щетка угольная Интерскол УШМ-115,125/900 41 04 03 02 00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387706
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Щетка угольная для УШМ Интерскол это запасная деталь, интегрируемая в шлифовальные машины после истечения срока службы или значительной степени износа старой. Угольная щетка проводит ток от неподвижной части двигателя к вращающемуся узлу, позволяя приводить в движение пильный диск. Отличаются надежностью, высоким качеством исполнения. С установкой этих щеток в угловую машину для шлифования, можно значительно повысить ее стойкость и производительность. Купить щетки угольные Интерскол стоит ради их устойчивости к длительному эксплуатированию, и доступной стоимости.

        Преимущества угольных щеток для болгарки Интерскол:

        • Эффективность;
        • Долговечность;
        • Улучшение работы.

        Комплектация:

        • Щетка угольная;
        • Упаковка.