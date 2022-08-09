Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE

Преимущества

Эргономичная конструкция с тремя мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе

Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали

Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности

Липучка для быстрой, удобной замены шлифлистов

Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-1 AE Professional 0.601.387.500 предназначена для максимально тонкого шлифования при высокой производительности. Тормоз вращающегося диска предотвращает образование царапин на обрабатываемой поверхности. Шлифлисты крепятся на липучке, что способствует легкой их замене