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Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
4.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Арт. Х1218345
    4.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
    Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE
      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE

      Шлифмашина эксцентриковая Bosch GEX 125-1 AE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218345
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-1 AE Professional 0.601.387.500 предназначена для максимально тонкого шлифования при высокой производительности. Тормоз вращающегося диска предотвращает образование царапин на обрабатываемой поверхности. Шлифлисты крепятся на липучке, что способствует легкой их замене

        Преимущества

        • Эргономичная конструкция с тремя мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
        • Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
        • Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
        • Липучка для быстрой, удобной замены шлифлистов