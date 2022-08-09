Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
Арт. Х11750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Hitachi G18SS применяется для обработки металла, мрамора, шифера, кирпича и бетона. Данную модель отличают такие характеристики, как мощность 1900 Вт и число оборотов 8500 в минуту. Высокая прочность рабочих элементов, защита от пыли и перегрева обеспечивают долгий срок службы инструмента.
Преимущества
- Удобное управление. Эргономичная боковая рукоятка - для удобного управления угловой шлифмашинойHitachi G18SS
- Долговечность. Корпус редуктора изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном - для долгого срока службы инструмента
- Экономия времени. Быстрый доступ к угольным щеткам обеспечивается за счет наружного расположения технического узла
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия в наиболее нагреваемых зонах для оптимального охлаждения
- Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет легко и безопасно менять шлифовальные круги
- Надежный мощный двигатель
- Высокая прочность и большой ресурс
- Установка защитного кожуха без применения дополнительных инструментов
- Защита от пыли
- Защита от перегрузок