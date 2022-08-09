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Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
    Арт. Х11750
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
    Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
    Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
    Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
    Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
      Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
      Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
      Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
      Шлифмашина угловая Hitachi G18SS
      Шлифмашина угловая Hitachi G18SS

      Шлифмашина угловая Hitachi G18SS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11750
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G18SS применяется для обработки металла, мрамора, шифера, кирпича и бетона. Данную модель отличают такие характеристики, как мощность 1900 Вт и число оборотов 8500 в минуту. Высокая прочность рабочих элементов, защита от пыли и перегрева обеспечивают долгий срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Удобное управление. Эргономичная боковая рукоятка - для удобного управления угловой шлифмашинойHitachi G18SS
        • Долговечность. Корпус редуктора изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном - для долгого срока службы инструмента
        • Экономия времени. Быстрый доступ к угольным щеткам обеспечивается за счет наружного расположения технического узла
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия в наиболее нагреваемых зонах для оптимального охлаждения
        • Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет легко и безопасно менять шлифовальные круги
        • Надежный мощный двигатель
        • Высокая прочность и большой ресурс
        • Установка защитного кожуха без применения дополнительных инструментов
        • Защита от пыли
        • Защита от перегрузок