Шлифмашина угловая Hitachi G18SS

Преимущества

Удобное управление. Эргономичная боковая рукоятка - для удобного управления угловой шлифмашинойHitachi G18SS

Долговечность. Корпус редуктора изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном - для долгого срока службы инструмента

Экономия времени. Быстрый доступ к угольным щеткам обеспечивается за счет наружного расположения технического узла

Охлаждение. Вентиляционные отверстия в наиболее нагреваемых зонах для оптимального охлаждения

Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет легко и безопасно менять шлифовальные круги

Надежный мощный двигатель

Высокая прочность и большой ресурс

Установка защитного кожуха без применения дополнительных инструментов

Защита от пыли

Защита от перегрузок

Угловая шлифмашина Hitachi G18SS применяется для обработки металла, мрамора, шифера, кирпича и бетона. Данную модель отличают такие характеристики, как мощность 1900 Вт и число оборотов 8500 в минуту. Высокая прочность рабочих элементов, защита от пыли и перегрева обеспечивают долгий срок службы инструмента.