Шлифмашина угловая Metabo W 820-125+3 круга Novorapid 125*1.0мм

Преимущества

Выносливый и надежный электромотор мощностью 820 Вт

Узкий и тонкий корпус редуктора позволяют работать в местах с ограниченным доступом

Переворачиваемый на 180 градусов корпус редуктора во сочетании с двухпозиционной боковой рукояткой делают Metabo W 820-125 одинаково удобной как для правши, так и для левши

Тонкий корпус с удобным хватом позволяет полностью контролировать инструмент в процессе работы

Смена положения защитного кожуха не вызывает особых сложностей

Кожух имеет надежную защиту от проворачивания

Расположение выключателя сбоку на корпусе инструмента

Угловая шлифмашина Metabo W 820-125 - электроинструмент, который предназначен для резки, шлифования и зачистки изделий, выполненных из металла, камня и других материалов.