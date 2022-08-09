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Шлифмашина угловая Metabo W 820-125+3 круга Novorapid 125*1.0мм
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo W 820-125+3 круга Novorapid 125*1.0мм
    Арт. Х12725378
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo W 820-125+3 круга Novorapid 125*1.0мм

      Шлифмашина угловая Metabo W 820-125+3 круга Novorapid 125*1.0мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 820-125 - электроинструмент, который предназначен для резки, шлифования и зачистки изделий, выполненных из металла, камня и других материалов.

        Преимущества

        • Выносливый и надежный электромотор мощностью 820 Вт
        • Узкий и тонкий корпус редуктора позволяют работать в местах с ограниченным доступом
        • Переворачиваемый на 180 градусов корпус редуктора во сочетании с двухпозиционной боковой рукояткой делают Metabo W 820-125 одинаково удобной как для правши, так и для левши
        • Тонкий корпус с удобным хватом позволяет полностью контролировать инструмент в процессе работы
        • Смена положения защитного кожуха не вызывает особых сложностей
        • Кожух имеет надежную защиту от проворачивания
        • Расположение выключателя сбоку на корпусе инструмента