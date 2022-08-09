Шлифмашина угловая Metabo W 820-125+3 круга Novorapid 125*1.0мм
Арт. Х12725378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 820-125 - электроинструмент, который предназначен для резки, шлифования и зачистки изделий, выполненных из металла, камня и других материалов.
Преимущества
- Выносливый и надежный электромотор мощностью 820 Вт
- Узкий и тонкий корпус редуктора позволяют работать в местах с ограниченным доступом
- Переворачиваемый на 180 градусов корпус редуктора во сочетании с двухпозиционной боковой рукояткой делают Metabo W 820-125 одинаково удобной как для правши, так и для левши
- Тонкий корпус с удобным хватом позволяет полностью контролировать инструмент в процессе работы
- Смена положения защитного кожуха не вызывает особых сложностей
- Кожух имеет надежную защиту от проворачивания
- Расположение выключателя сбоку на корпусе инструмента