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Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
    Арт. Х12725291
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000

      Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WX 17-180 600179000 - представитель профессионального класса. Она предназначена для шлифовки различных поверхностей, а также резки небольших по диаметру деталей. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену оснастки. Защита от повторного пуска предотвращает случайное включение инструмента при перебоях в электроснабжении. Рядом с рукояткой находится клавиша защиты от непреднамеренного пуска, что снижает травмоопасность рабочего процесса.

        Преимущества

        • Безопасность рабочего процесса. Пильный диск прикрыт плотно прилегающим защитным кожухом, благодаря чему обеспечивается безопасность во время работы
        • Длительный срок эксплуатации. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением для более точной посадки внутренних элементов и лучшего отвода тепла
        • Виброгасящая рукоятка. Дополнительная виброгасящая рукоятка угловой шлифмашины Metabo WX 17-180 600179000 обеспечивает точный контроль над рабочим процессом
        • Максимальная мощность для своего класса
        • Защита от повторного пуска предотвращает случайное включение инструмента
        • Ограничение пускового тока с плавным пуском
        • Большой крутящий момент для высоких нагрузок
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
        • Установка защитного кожуха без инструмента
        • Рукоятка устанавливается в соответствии с выполняемой работой: слева, справа или сверху
        • Предохранительный выключатель: блокировка против случайного включения
        • Защитная решетка обмотки Metabo
        • Самоотключающиеся угольные щетки