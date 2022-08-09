Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000
Арт. Х12725291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WX 17-180 600179000 - представитель профессионального класса. Она предназначена для шлифовки различных поверхностей, а также резки небольших по диаметру деталей. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену оснастки. Защита от повторного пуска предотвращает случайное включение инструмента при перебоях в электроснабжении. Рядом с рукояткой находится клавиша защиты от непреднамеренного пуска, что снижает травмоопасность рабочего процесса.
Преимущества
- Безопасность рабочего процесса. Пильный диск прикрыт плотно прилегающим защитным кожухом, благодаря чему обеспечивается безопасность во время работы
- Длительный срок эксплуатации. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением для более точной посадки внутренних элементов и лучшего отвода тепла
- Виброгасящая рукоятка. Дополнительная виброгасящая рукоятка угловой шлифмашины Metabo WX 17-180 600179000 обеспечивает точный контроль над рабочим процессом
- Максимальная мощность для своего класса
- Защита от повторного пуска предотвращает случайное включение инструмента
- Ограничение пускового тока с плавным пуском
- Большой крутящий момент для высоких нагрузок
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата
- Установка защитного кожуха без инструмента
- Рукоятка устанавливается в соответствии с выполняемой работой: слева, справа или сверху
- Предохранительный выключатель: блокировка против случайного включения
- Защитная решетка обмотки Metabo
- Самоотключающиеся угольные щетки