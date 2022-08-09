Шлифмашина угловая Metabo WX 17-180 600179000

Преимущества

Безопасность рабочего процесса. Пильный диск прикрыт плотно прилегающим защитным кожухом, благодаря чему обеспечивается безопасность во время работы

Длительный срок эксплуатации. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением для более точной посадки внутренних элементов и лучшего отвода тепла

Виброгасящая рукоятка. Дополнительная виброгасящая рукоятка угловой шлифмашины Metabo WX 17-180 600179000 обеспечивает точный контроль над рабочим процессом

Максимальная мощность для своего класса

Защита от повторного пуска предотвращает случайное включение инструмента

Ограничение пускового тока с плавным пуском

Большой крутящий момент для высоких нагрузок

Надежный двигатель Metabo Marathon

Поворачиваемая без применения инструмента ручка захвата

Установка защитного кожуха без инструмента

Рукоятка устанавливается в соответствии с выполняемой работой: слева, справа или сверху

Предохранительный выключатель: блокировка против случайного включения

Защитная решетка обмотки Metabo

Самоотключающиеся угольные щетки

Угловая шлифмашина Metabo WX 17-180 600179000 - представитель профессионального класса. Она предназначена для шлифовки различных поверхностей, а также резки небольших по диаметру деталей. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену оснастки. Защита от повторного пуска предотвращает случайное включение инструмента при перебоях в электроснабжении. Рядом с рукояткой находится клавиша защиты от непреднамеренного пуска, что снижает травмоопасность рабочего процесса.