Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional

Преимущества

Чистота рабочего места. Пылесборник предназначен для поддержания чистоты на рабочем месте

Крепление шлифлистов. Данная модель имеет возможность крепления шлифлистов на липучку и на зажим

Простое включение. Кнопка "Пуск" расположена на рукоятке инструмента

Удобство пользования. Прямое подключение к пылесосу, переходник НЕ требуется

Комфортная работа. Виброшлифмашина Bosch GSS 280 AVE Professional 0.601.292.902 оснащена прорезиненной рукояткой, что облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки

Самый низкий уровень вибрации среди сетевых виброшлифмашин

Благодаря мощному двигателю на 350 Вт, обеспечивается высокая производительность даже под нагрузкой

Регулировка оборотов позволяет работать с различными типами материалов

Дополнительная рукоятка для лучшего контроля и удобства

Запатентованная система гашения вибрации предотвращает ее вредное воздействие, особенно при продолжительном использовании

Виброшлифмашина Bosch GSS 280 AVE Professional 0.601.292.902 шлифует и выравнивает поверхности. Регулировка оборотов даёт возможность работать с различными материалами. Данная модель имеет прозрачный блок пылеудаления с микрофильтром. Благодаря дополнительной рукоятке обеспечивается лучший контроль и комфортная работа. Подключение к пылесосу производится напрямую, без переходника. Число оборотов холостого хода: 8.000– 12.000 об/мин.