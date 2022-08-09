Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
Арт. Х1151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|114
- Виброшлифмашина Bosch GSS 280 AVE Professional 0.601.292.902 шлифует и выравнивает поверхности. Регулировка оборотов даёт возможность работать с различными материалами. Данная модель имеет прозрачный блок пылеудаления с микрофильтром. Благодаря дополнительной рукоятке обеспечивается лучший контроль и комфортная работа. Подключение к пылесосу производится напрямую, без переходника. Число оборотов холостого хода: 8.000– 12.000 об/мин.
Преимущества
- Чистота рабочего места. Пылесборник предназначен для поддержания чистоты на рабочем месте
- Крепление шлифлистов. Данная модель имеет возможность крепления шлифлистов на липучку и на зажим
- Простое включение. Кнопка "Пуск" расположена на рукоятке инструмента
- Удобство пользования. Прямое подключение к пылесосу, переходник НЕ требуется
- Комфортная работа. Виброшлифмашина Bosch GSS 280 AVE Professional 0.601.292.902 оснащена прорезиненной рукояткой, что облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки
- Самый низкий уровень вибрации среди сетевых виброшлифмашин
- Благодаря мощному двигателю на 350 Вт, обеспечивается высокая производительность даже под нагрузкой
- Регулировка оборотов позволяет работать с различными типами материалов
- Дополнительная рукоятка для лучшего контроля и удобства
- Запатентованная система гашения вибрации предотвращает ее вредное воздействие, особенно при продолжительном использовании