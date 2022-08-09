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Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
    Арт. Х1151
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
    Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional
      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional

      Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 280 AVE Professional

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1151
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		114
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброшлифмашина Bosch GSS 280 AVE Professional 0.601.292.902 шлифует и выравнивает поверхности. Регулировка оборотов даёт возможность работать с различными материалами. Данная модель имеет прозрачный блок пылеудаления с микрофильтром. Благодаря дополнительной рукоятке обеспечивается лучший контроль и комфортная работа. Подключение к пылесосу производится напрямую, без переходника. Число оборотов холостого хода: 8.000– 12.000 об/мин.

        Преимущества

        • Чистота рабочего места. Пылесборник предназначен для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Крепление шлифлистов. Данная модель имеет возможность крепления шлифлистов на липучку и на зажим
        • Простое включение. Кнопка "Пуск" расположена на рукоятке инструмента
        • Удобство пользования. Прямое подключение к пылесосу, переходник НЕ требуется
        • Комфортная работа. Виброшлифмашина Bosch GSS 280 AVE Professional 0.601.292.902 оснащена прорезиненной рукояткой, что облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки
        • Самый низкий уровень вибрации среди сетевых виброшлифмашин
        • Благодаря мощному двигателю на 350 Вт, обеспечивается высокая производительность даже под нагрузкой
        • Регулировка оборотов позволяет работать с различными типами материалов
        • Дополнительная рукоятка для лучшего контроля и удобства
        • Запатентованная система гашения вибрации предотвращает ее вредное воздействие, особенно при продолжительном использовании