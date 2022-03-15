Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)

Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE
Арт. Х11101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|182
- Вибрационная шлифмашина Bosch PSS 250 AE 0.603.340.220 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Электронная регулировка частоты колебательных движений обеспечивает индивидуальную настройку для каждого обрабатываемого материала. Рукоятка инструмента оптимизирована для хвата, как с правой руки, так и с левой. Липучка, находящаяся на опорной платформе, обеспечивает быструю замену абразивного материала. Наличие воздушного охлаждения позволяет работать длительное время, исключая возможность перегрева двигателя.
Преимущества
- Быстрая замена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без усилий заменить рабочую оснастку вибрационной шлифмашины Bosch PSS 250 AE 0.603.340.220
- Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки
- Чистая работа. Система микрофильтрации включает в себя встроенный пылеотсос с микрофильтром, который эффективно удаляет шлифовальную пыль
- Система воздушного охлаждения
- Электронное управление частоты колебаний
- Удобное шлифование поверхности кромок и прямых углов без доводки вручную
- Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов
- Система зажима шлифлистов с помощью зажимного рычага