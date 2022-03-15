Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)

Преимущества

Быстрая замена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без усилий заменить рабочую оснастку вибрационной шлифмашины Bosch PSS 250 AE 0.603.340.220

Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки

Чистая работа. Система микрофильтрации включает в себя встроенный пылеотсос с микрофильтром, который эффективно удаляет шлифовальную пыль

Система воздушного охлаждения

Электронное управление частоты колебаний

Удобное шлифование поверхности кромок и прямых углов без доводки вручную

Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов

Система зажима шлифлистов с помощью зажимного рычага

Вибрационная шлифмашина Bosch PSS 250 AE 0.603.340.220 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Электронная регулировка частоты колебательных движений обеспечивает индивидуальную настройку для каждого обрабатываемого материала. Рукоятка инструмента оптимизирована для хвата, как с правой руки, так и с левой. Липучка, находящаяся на опорной платформе, обеспечивает быструю замену абразивного материала. Наличие воздушного охлаждения позволяет работать длительное время, исключая возможность перегрева двигателя.