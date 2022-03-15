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Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
5.0
2
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE
    Арт. Х11101
    5.0
    2
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
    Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)
      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE (потребляемая мощность 250 вт, напряжение 220 в, пылеудаление)

      Шлифмашина вибрационная Bosch PSS 250 AE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		182
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Bosch PSS 250 AE 0.603.340.220 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей. Электронная регулировка частоты колебательных движений обеспечивает индивидуальную настройку для каждого обрабатываемого материала. Рукоятка инструмента оптимизирована для хвата, как с правой руки, так и с левой. Липучка, находящаяся на опорной платформе, обеспечивает быструю замену абразивного материала. Наличие воздушного охлаждения позволяет работать длительное время, исключая возможность перегрева двигателя.

        Преимущества

        • Быстрая замена шлифовальных листов. Большие зажимы помогают быстро и без усилий заменить рабочую оснастку вибрационной шлифмашины Bosch PSS 250 AE 0.603.340.220
        • Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка облегчает работу и предотвращает соскальзывание руки
        • Чистая работа. Система микрофильтрации включает в себя встроенный пылеотсос с микрофильтром, который эффективно удаляет шлифовальную пыль
        • Система воздушного охлаждения
        • Электронное управление частоты колебаний
        • Удобное шлифование поверхности кромок и прямых углов без доводки вручную
        • Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов
        • Система зажима шлифлистов с помощью зажимного рычага