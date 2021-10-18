Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
Арт. Х11118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|115
- Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V оснащена электронной системой регулировки числа оборотов. В зависимости от материала можно выбрать нужные обороты для качественной обработки. Для более эффективного удаления пыли возможно подключение пылесоса с помощью переходника. Число оборотов холостого хода составляет 4000 - 11000 об/мин. Размеры абразивных лент: на зажимах 115 x 280 мм, а на липучке - 115 x 232 мм.
Преимущества
- Простое обслуживание. Большие зажимы помогают быстро и просто заменить шлифлисты
- Удобный хват. Прорезиненная рукоятка - для уверенного и комфортного удержания вибрационной шлифмашины Makita BO4900V
- Чистая работа. Пылесборник подключается через шлифовальную пластину - для удобного удаления пыли с рабочей поверхности
- Электронная регулировка числа оборотов
- Низкий уровень вибрации
- Возможно использование шлифлистов на липучке
- Возможность подключения пылесоса
- Система воздушного охлаждения