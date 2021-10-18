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Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
4.8
93
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
    Арт. Х11118
    4.8
    93
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
    Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V
      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V

      Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11118
      4.8
      93

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V оснащена электронной системой регулировки числа оборотов. В зависимости от материала можно выбрать нужные обороты для качественной обработки. Для более эффективного удаления пыли возможно подключение пылесоса с помощью переходника. Число оборотов холостого хода составляет 4000 - 11000 об/мин. Размеры абразивных лент: на зажимах 115 x 280 мм, а на липучке - 115 x 232 мм.

        Преимущества

        • Простое обслуживание. Большие зажимы помогают быстро и просто заменить шлифлисты
        • Удобный хват. Прорезиненная рукоятка - для уверенного и комфортного удержания вибрационной шлифмашины Makita BO4900V
        • Чистая работа. Пылесборник подключается через шлифовальную пластину - для удобного удаления пыли с рабочей поверхности
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Низкий уровень вибрации
        • Возможно использование шлифлистов на липучке
        • Возможность подключения пылесоса
        • Система воздушного охлаждения