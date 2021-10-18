Преимущества

Простое обслуживание. Большие зажимы помогают быстро и просто заменить шлифлисты

Удобный хват. Прорезиненная рукоятка - для уверенного и комфортного удержания вибрационной шлифмашины Makita BO4900V

Чистая работа. Пылесборник подключается через шлифовальную пластину - для удобного удаления пыли с рабочей поверхности

Электронная регулировка числа оборотов

Низкий уровень вибрации

Возможно использование шлифлистов на липучке

Возможность подключения пылесоса

Система воздушного охлаждения

Вибрационная шлифмашина Makita BO4900V оснащена электронной системой регулировки числа оборотов. В зависимости от материала можно выбрать нужные обороты для качественной обработки. Для более эффективного удаления пыли возможно подключение пылесоса с помощью переходника. Число оборотов холостого хода составляет 4000 - 11000 об/мин. Размеры абразивных лент: на зажимах 115 x 280 мм, а на липучке - 115 x 232 мм.