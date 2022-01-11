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Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
5.0
1
10 209 ₽
10 635 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
    Арт. Х1223
    5.0
    1
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
    Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
      Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K

      Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K

      • -426 ₽
      10 209 ₽
      10 635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1223
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		14.5
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -426 ₽
      10 209 ₽
      10 635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шуруповерт DeWalt DW 263 K - это профессиональный инструмент мощностью 540 Вт. Данная модель сконструирована для заворачивания и выворачивания самонарезных винтов диаметром до 6.3 мм на заданную глубину. Инструмент идеально подходит для внутренней и внешней отделки помещений. Для точной работы оператора, инструмент оснащен регулировкой глубины закручивания.

        Преимущества

        • Для легкого выворачивания шурупов, инструмент оснащен функцией реверса
        • Установка глубины закручивания - для точной работы
        • Малые габариты и вес - для более удобной работы
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Удобная широкая клавиша пуска - для простоты управления
        • Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания
        • Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
        • Кейс в комплекте