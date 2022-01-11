Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K

Преимущества

Для легкого выворачивания шурупов, инструмент оснащен функцией реверса

Установка глубины закручивания - для точной работы

Малые габариты и вес - для более удобной работы

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева



Удобная широкая клавиша пуска - для простоты управления



Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания



Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора



Кейс в комплекте





Шуруповерт DeWalt DW 263 K - это профессиональный инструмент мощностью 540 Вт. Данная модель сконструирована для заворачивания и выворачивания самонарезных винтов диаметром до 6.3 мм на заданную глубину. Инструмент идеально подходит для внутренней и внешней отделки помещений. Для точной работы оператора, инструмент оснащен регулировкой глубины закручивания.