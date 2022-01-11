Сетевой шуруповерт DeWalt DW263K
Арт. Х1223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|14.5
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Шуруповерт DeWalt DW 263 K - это профессиональный инструмент мощностью 540 Вт. Данная модель сконструирована для заворачивания и выворачивания самонарезных винтов диаметром до 6.3 мм на заданную глубину. Инструмент идеально подходит для внутренней и внешней отделки помещений. Для точной работы оператора, инструмент оснащен регулировкой глубины закручивания.
Преимущества
- Для легкого выворачивания шурупов, инструмент оснащен функцией реверса
- Установка глубины закручивания - для точной работы
- Малые габариты и вес - для более удобной работы
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Удобная широкая клавиша пуска - для простоты управления
- Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания
- Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
- Кейс в комплекте