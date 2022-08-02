Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-18-Б
Арт. О00000029929
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Спец БДА-18-Б СПЕЦ-3417 предназначена для сверления отверстий в дереве, пластмассах, металле, камне и керамике, а также завинчивания и отвинчивания шурупов, болтов, гаек. Особенностью данной модели является бесщеточный двигатель нового поколения, основные преимущества которого - это высокий КПД, низкое потребление электрической энергии и малые габариты/вес.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель Спец БДА-18-Б СПЕЦ-3417 обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Встроенная подсветка упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)