Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт

Преимущества:

Быстрый доступ к щеткам - для простого обслуживания

Воздушное охлаждение - для стабильной работы СПЕЦ БШУ-650 СПЕЦ-1869

Небольшие размеры - для работы в труднодоступных местах

Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом

Металлический корпус редуктора - для надежности

Высокие обороты - для эффективной работы

Быстрый доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно обслуживать инструмент без обращения в сервисный центр. За безопасность отвечает защитный кожух, предотвращающий вылет частиц материала в сторону оператора. Для продолжительного срока службы редуктор имеет увеличенный рабочий ресурс.