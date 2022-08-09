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Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
    Арт. О00000029950
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
    Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
    Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
      Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
      Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
      Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт

      Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029950
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстрый доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно обслуживать инструмент без обращения в сервисный центр. За безопасность отвечает защитный кожух, предотвращающий вылет частиц материала в сторону оператора. Для продолжительного срока службы редуктор имеет увеличенный рабочий ресурс.

        Преимущества:

        • Быстрый доступ к щеткам - для простого обслуживания
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы СПЕЦ БШУ-650 СПЕЦ-1869
        • Небольшие размеры - для работы в труднодоступных местах
        • Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Металлический корпус редуктора - для надежности
        • Высокие обороты - для эффективной работы