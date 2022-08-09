Угловая шлифовальная машина Спец БШУ-650, 650 Вт
Арт. О00000029950
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Быстрый доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно обслуживать инструмент без обращения в сервисный центр. За безопасность отвечает защитный кожух, предотвращающий вылет частиц материала в сторону оператора. Для продолжительного срока службы редуктор имеет увеличенный рабочий ресурс.
Преимущества:
- Быстрый доступ к щеткам - для простого обслуживания
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы СПЕЦ БШУ-650 СПЕЦ-1869
- Небольшие размеры - для работы в труднодоступных местах
- Дополнительная рукоятка - для контроля над инструментом
- Металлический корпус редуктора - для надежности
- Высокие обороты - для эффективной работы