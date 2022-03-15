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Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
    Арт. Х1513226
    5.0
    2
    Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
    Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
    Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
      Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
      Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм
      Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм

      Сверло по металлу Сибртех 72225, 2.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513226
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло СИБРТЕХ 72225 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Изготовлено из стали марки Р4М4Х2. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении. Угол заточки – 118 градусов.