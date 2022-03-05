Сверло по металлу Сибртех 72235, HSS, 3,5 мм, 1 штука
Арт. Х1513229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло по металлу СИБРТЕХ 72235 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле
Преимущества
- Изготовлено из стали марки Р4М4Х2
- Оснастка имеет цилиндрический хвостовик
- Работает в правом направлении
- Угол заточки – 118 градусов
- Твердость режущих кромок 62–65 HRc