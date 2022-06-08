Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-25, 25x8 мм
Арт. 9013634346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|25
- Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-25 предназначено для электродрелей и шуруповертов, позволяет быстро просверливать отверстия в дереве, ДСП, ламинате, фанере, пластмассе. Широко используется при установке мебельной фурнитуры. Конструкция сверла предусматривает высокоточное просверливание сквозных и глухих отверстий.
Преимущества
- Материал изделия – углеродистая сталь
- Самоцентрирующееся острие помогает достичь высокой точности сверления
- Цилиндрический хвостовик с проточкой – для надежного крепления сверла
- Два боковых резца и две режущих кромки