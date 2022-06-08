Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-25, 25x8 мм

Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-25 предназначено для электродрелей и шуруповертов, позволяет быстро просверливать отверстия в дереве, ДСП, ламинате, фанере, пластмассе. Широко используется при установке мебельной фурнитуры. Конструкция сверла предусматривает высокоточное просверливание сквозных и глухих отверстий.



Преимущества