Сверло по металлу Гранит 165052, HSS-G, 6 мм
Арт. 9013473627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165052 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали
Преимущества
- Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность
- Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
- Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке