Сверло по металлу Атака 7089080, HSS-G TiN, 1.4 мм, 1 штука
Арт. 9013473446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|1
- Сверло по металлу Атака 7089080 изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.
Преимущества
- Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков
- Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий