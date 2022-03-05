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Сверло по металлу Атака 8077560, HSS-G TiN, 11.2 мм, 1 штука
5.0
2
216 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8077560, HSS-G TiN, 11.2 мм, 1 штука
    Арт. 9013473558
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8077560, HSS-G TiN, 11.2 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Атака 8077560, HSS-G TiN, 11.2 мм, 1 штука

      216 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473558
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		11
      Все характеристики
      216 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Атака 8077560 изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла

        Преимущества

        • Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий