Сверло по металлу Практика Эксперт 033-468 кобальтовое, 4.2x75 мм
Арт. О00000024523
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверла по металлу спиральное ПРАКТИКА 033-468 серии "Эксперт", ГОСТ 10902-77 (DIN 338). Быстрорежущая сталь легированная кобальтом Р6М5К5
Преимущества
- Серия "Эксперт" - спиральные сверла с содержанием кобальта 5% для самых высоких нагрузок при сверлении металлов
- Полностью шлифованные
- Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, эффективное сверление и аккуратные кромки отверстия
- Угол заточки острия 135°
- Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 1100 Н/мм2
- Рекомендуется работать с использованием СОЖ