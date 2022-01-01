Сверло по металлу Практика 033-543, 8х117 мм

Преимущества:

Точное сверление отверстий в металле

Выдерживает большие нагрузки

Изготовлено из высококачественной стали

Шлифованное

Сверло по металлу Практика 033-543 из серии Эксперт диаметром 8 мм и длиной 117 мм произведено из стали марки Р6М5 с добавлением кобальта. Оснастка рассчитана для проделывания отверстий в чугуне, твердой пластмассе, стали с максимальным пределом прочности 1100 Н/мм2. Сверло спиральной формы с цилиндрическим наконечником для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 135 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями.