Сверло по металлу Практика Эксперт 033-482 кобальтовое, 4.8x86 мм
Арт. О00000024525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверла по металлу спиральное ПРАКТИКА 033-482 серии "Эксперт", ГОСТ 10902-77 (DIN 338). Быстрорежущая сталь легированная кобальтом Р6М5К5
Преимущества
- Серия "Эксперт" - спиральные сверла с содержанием кобальта 5% для самых высоких нагрузок при сверлении металлов.
- Полностью шлифованные.
- Специальная W-образная заточка с подрезающими кромками обеспечивает идеальное засверливание без накернивания намеченной точки, эффективное сверление и аккуратные кромки отверстия.
- Угол заточки острия 135°.
- Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 1100 Н/мм2.
- Рекомендуется работать с использованием СОЖ