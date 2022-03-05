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Сверло по металлу Зубр 4-29605-191-17,5, Р4М2, 17.5 мм, 1 штука
5.0
2
630 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Зубр 4-29605-191-17,5, Р4М2, 17.5 мм, 1 штука
    Арт. 90131169
    5.0
    2
    Сверло по металлу Зубр 4-29605-191-17,5, Р4М2, 17.5 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Зубр 4-29605-191-17,5, Р4М2, 17.5 мм, 1 штука

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 90131169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		17
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу ЗУБР 4-29605-191-17,5 - это универсальное сверло для большинства задач. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы

        Преимущества

        • Парооксидирование защищает сверло от коррозии
        • Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности "В"
        • Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали
        • Сверло изготовлено из высокопроизводительной, быстрорежущей стали Р4М2 с парооксидальным покрытием