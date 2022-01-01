Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14
Арт. О00000028847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|14
Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14 - обладает повышенной производительностью, имеет оптимальные углы заточки и выполненно из высококачественных быстрорежущей стали по специальной технологии, разработанной специалистами компании.
Преимущества
- Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800Н/мм^2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
- Парооксидирование сверла позволяет дольше защитить сверло от коррозии