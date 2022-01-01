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Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14
333 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14
    Арт. О00000028847
    Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14
    Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14
      Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14
      Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14

      Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14

      333 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028847

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		14
      Все характеристики
      333 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сверло по металлу Зубр МАСТЕР 29605-14 - обладает повышенной производительностью, имеет оптимальные углы заточки и выполненно из высококачественных быстрорежущей стали по специальной технологии, разработанной специалистами компании.

        Преимущества

        • Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 800Н/мм^2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
        • Парооксидирование сверла позволяет дольше защитить сверло от коррозии