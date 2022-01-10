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Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Арт. О00000030054
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
    Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН
      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН

      Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030054
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Универсальный шуруповерт для сверления и заворачивания благодаря двухскоростному редуктору. Значительный крутящий момент позволяет использовать его для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Два аккумулятора в комплекте помогают работать практически без перерывов

        Преимущества

        • Единая аккумуляторная платформа СТАНДАРТ 12 В для множества инструментов
        • Легкий и производительный инструмент с широким спектром применения
        • Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы
        • Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора
        • Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы
        • Бесключевой одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
        • Дополнительный аккумулятор в комплекте обеспечивает непрерывную работу благодаря мгновенной замене разряженной батареи
        • Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах
        • Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания маленьких винтиков до заворачивания крупных саморезов
        • Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает: - контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева (не требует дополнительной микросхемы в батарее),: - управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс),: - управление подсветкой
        • Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
        • Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора
        • Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой
        • Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
        • Реверс
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой
        • Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения изделия и расходного инструмента