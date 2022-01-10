Дрель-шуруповерт Зубр ДШЛ-121 КН

Преимущества

Единая аккумуляторная платформа СТАНДАРТ 12 В для множества инструментов

Легкий и производительный инструмент с широким спектром применения

Компактный аккумуляторный шуруповерт с удобной эргономикой для комфортной работы

Высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов благодаря конструкции редуктора

Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы

Бесключевой одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента

Дополнительный аккумулятор в комплекте обеспечивает непрерывную работу благодаря мгновенной замене разряженной батареи

Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах

Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент: от аккуратного закручивания маленьких винтиков до заворачивания крупных саморезов

Многофункциональный выключатель с электроникой обеспечивает: - контроль и защиту батареи от глубокого разряда, перегрузки и перегрева (не требует дополнительной микросхемы в батарее),: - управление всеми режимами работы двигателя (старт, регулировка скорости, торможение, реверс),: - управление подсветкой

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке

Быстрозарядное интеллектуальное устройство с импульсной подачей тока для бережной и полной зарядки аккумулятора

Встроенный в корпус магнитный держатель для бит позволяет всегда иметь их под рукой

Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения

Реверс

Рукоятка с противоскользящей накладкой

Кейс в комплекте для удобной переноски и хранения изделия и расходного инструмента

Универсальный шуруповерт для сверления и заворачивания благодаря двухскоростному редуктору. Значительный крутящий момент позволяет использовать его для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Два аккумулятора в комплекте помогают работать практически без перерывов