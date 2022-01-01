Аккумулятор Ресанта для ДА-18-2ЛК АКБ18Л1 DCG
Арт. 1079085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Совместимость
|Ресанта
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Источник питания для шуруповертов позволит Вам работать с полной отдачей. Li-Ion элементы высокого качества гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат. Мощность и производительность в компактном исполнении! Возможность зарядки на БЗУ. Ударопрочный корпус из пластика.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость