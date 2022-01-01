Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумулятор Ресанта для ДА-18-2ЛК АКБ18Л1 DCG
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Ресанта для ДА-18-2ЛК АКБ18Л1 DCG
    Арт. 1079085
    Аккумулятор Ресанта для ДА-18-2ЛК АКБ18Л1 DCG

      Аккумулятор Ресанта для ДА-18-2ЛК АКБ18Л1 DCG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079085

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Совместимость
      		Ресанта
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Источник питания для шуруповертов позволит Вам работать с полной отдачей. Li-Ion элементы высокого качества гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат. Мощность и производительность в компактном исполнении! Возможность зарядки на БЗУ. Ударопрочный корпус из пластика.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость