Аккумулятор Ресанта для ДА-18-2ЛК АКБ18Л1 DCG

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Источник питания для шуруповертов позволит Вам работать с полной отдачей. Li-Ion элементы высокого качества гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат. Мощность и производительность в компактном исполнении! Возможность зарядки на БЗУ. Ударопрочный корпус из пластика.