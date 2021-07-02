Преимущества

Самый компактный и мощный в своем классе

Литий-ионные аккумуляторы

Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки и полного разряда

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI 0.601.868.107 оснащена реверсивным механизмом

Электронная регулировка скорости вращения двигателя

Удобный индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами

Встроенная LED-подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности

Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI 0.601.868.107 - представитель профессионального класса. Она используется для работ с крепежами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал. Модель поставляется с двумя аккумуляторами ёмкостью 1.5 А*ч.