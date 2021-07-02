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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
4.8
26
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
    Арт. Х12713314
    4.8
    26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713314
      4.8
      26

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI 0.601.868.107 - представитель профессионального класса. Она используется для работ с крепежами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал. Модель поставляется с двумя аккумуляторами ёмкостью 1.5 А*ч.

        Преимущества

        • Самый компактный и мощный в своем классе
        • Литий-ионные аккумуляторы
        • Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI 0.601.868.107 оснащена реверсивным механизмом
        • Электронная регулировка скорости вращения двигателя
        • Удобный индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами
        • Встроенная LED-подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
        • Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge