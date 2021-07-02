Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li 0.601.868.107
Арт. Х12713314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI 0.601.868.107 - представитель профессионального класса. Она используется для работ с крепежами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал. Модель поставляется с двумя аккумуляторами ёмкостью 1.5 А*ч.
Преимущества
- Самый компактный и мощный в своем классе
- Литий-ионные аккумуляторы
- Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI 0.601.868.107 оснащена реверсивным механизмом
- Электронная регулировка скорости вращения двигателя
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами
- Встроенная LED-подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
- Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge