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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li 0.603.954.220
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li 0.603.954.220
    Арт. Х12713286
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li 0.603.954.220

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li 0.603.954.220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713286
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 Li 0.603.954.220 - это инструмент для бытового применения. Область использования - сверление отверстий, работа с крепежами. Так как инструмент работает на аккумуляторах и имеет встроенную подсветку, им можно работать в плохо освещенных местах и местах без доступа к электричеству.

        Преимущества

        • Индикатор направления вращения для полного контроля за работой
        • Малый вес (всего 0,9 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Трехступенчатый индикатор уровня заряда батареи - для своевременной подзарядки аккумулятора
        • Данная модель имеет два режима работы: режим сверления и режим заворачивания/выворачивания шурупов
        • С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
        • Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти