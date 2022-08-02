Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 Li 0.603.954.220 - это инструмент для бытового применения. Область использования - сверление отверстий, работа с крепежами. Так как инструмент работает на аккумуляторах и имеет встроенную подсветку, им можно работать в плохо освещенных местах и местах без доступа к электричеству.

Преимущества