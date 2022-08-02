Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10.8 Li 0.603.954.220
Арт. Х12713286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 10,8 Li 0.603.954.220 - это инструмент для бытового применения. Область использования - сверление отверстий, работа с крепежами. Так как инструмент работает на аккумуляторах и имеет встроенную подсветку, им можно работать в плохо освещенных местах и местах без доступа к электричеству.
Преимущества
- Индикатор направления вращения для полного контроля за работой
- Малый вес (всего 0,9 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Трехступенчатый индикатор уровня заряда батареи - для своевременной подзарядки аккумулятора
- Данная модель имеет два режима работы: режим сверления и режим заворачивания/выворачивания шурупов
- С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
- Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти