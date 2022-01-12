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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
5.0
3
9 515 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Арт. X104804130260922
5.0
3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L

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9 515 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X104804130260922
5.0
3

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
31
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 515 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L имеет 2 скоростных режима, что позволяет работать в диапазоне от 400 до 1500 об/мин. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в затемненных помещениях или на улице в сумеречное время суток. На муфте можно выставить одну из 21 позиций крутящего момента для завинчивания и отвинчивания шурупов, есть отдельный режим для сверления.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Двухскоростной редуктор
    • Наличие реверса
    • Встроенная подсветка
    • Ремешок - для подвешивания инструмента на руку
    • Быстрая зарядка аккумулятора (1 час)
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти и без саморазряда
    • 2 аккумулятора обеспечивают непрерывную работу
    • Кейс- для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели Sturm CD3218L