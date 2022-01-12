- Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L
Арт. X104804130260922
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|31
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L имеет 2 скоростных режима, что позволяет работать в диапазоне от 400 до 1500 об/мин. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в затемненных помещениях или на улице в сумеречное время суток. На муфте можно выставить одну из 21 позиций крутящего момента для завинчивания и отвинчивания шурупов, есть отдельный режим для сверления.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка
- Ремешок - для подвешивания инструмента на руку
- Быстрая зарядка аккумулятора (1 час)
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти и без саморазряда
- 2 аккумулятора обеспечивают непрерывную работу
- Кейс- для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели Sturm CD3218L