Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Встроенная подсветка

Ремешок - для подвешивания инструмента на руку

Быстрая зарядка аккумулятора (1 час)

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти и без саморазряда

2 аккумулятора обеспечивают непрерывную работу

Кейс- для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели Sturm CD3218L

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3218L имеет 2 скоростных режима, что позволяет работать в диапазоне от 400 до 1500 об/мин. Встроенная подсветка способствует комфортной работе в затемненных помещениях или на улице в сумеречное время суток. На муфте можно выставить одну из 21 позиций крутящего момента для завинчивания и отвинчивания шурупов, есть отдельный режим для сверления.