Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000T
    Арт. О00000013609
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000T

      Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013609
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1.35
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000Т отличается повышенной мощностью и предназначен для скашивания жесткой травы. Устройство включает два режущих элемента – леску и нож, которые устанавливает оператор в зависимости от требуемых задач. Леска справится с мягкой травой, а нож – с кустарниками

        Преимущества

        • Использует два инструмента – леску и нож
        • Повышенное удобство для оператора
        • Простота обслуживания