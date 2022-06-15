Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000T

Преимущества

Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000Т отличается повышенной мощностью и предназначен для скашивания жесткой травы. Устройство включает два режущих элемента – леску и нож, которые устанавливает оператор в зависимости от требуемых задач. Леска справится с мягкой травой, а нож – с кустарниками