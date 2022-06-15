Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000T
Арт. О00000013609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1.35
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Бензиновый триммер Вихрь БТР-1000Т отличается повышенной мощностью и предназначен для скашивания жесткой травы. Устройство включает два режущих элемента – леску и нож, которые устанавливает оператор в зависимости от требуемых задач. Леска справится с мягкой травой, а нож – с кустарниками
Преимущества
- Использует два инструмента – леску и нож
- Повышенное удобство для оператора
- Простота обслуживания