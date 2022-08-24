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Бензокультиватор Sturm GK8355
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензокультиватор Sturm GK8355
    Арт. X19092205
    5.0
    1
    Бензокультиватор Sturm GK8355

      Бензокультиватор Sturm GK8355

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X19092205
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор Sturm GK8355 довольно тяжелый инструмент - 50 кг, обладающий надежным 4-х тактным двигателем LIFAN высокой мощности 5.5 л.с. Обычно используется для обработки участков средней и большой площади. Рабочая ширина составляет 50 см.

        Преимущества

        • Надежность;
        • Высокая производительность;
        • Эргономичный дизайн.