Бензокультиватор Sturm GK8355

Преимущества



Надежность;

Высокая производительность;

Эргономичный дизайн.

Культиватор Sturm GK8355 довольно тяжелый инструмент - 50 кг, обладающий надежным 4-х тактным двигателем LIFAN высокой мощности 5.5 л.с. Обычно используется для обработки участков средней и большой площади. Рабочая ширина составляет 50 см.