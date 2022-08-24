Бензокультиватор Sturm GK8355
Арт. X19092205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Сцепление
|ременное
- Культиватор Sturm GK8355 довольно тяжелый инструмент - 50 кг, обладающий надежным 4-х тактным двигателем LIFAN высокой мощности 5.5 л.с. Обычно используется для обработки участков средней и большой площади. Рабочая ширина составляет 50 см.
Преимущества
- Надежность;
- Высокая производительность;
- Эргономичный дизайн.