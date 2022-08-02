Бензотриммер FPT 33
Арт. fubag_1125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.6
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Мощность, л.с.
|1.36
- Бензотриммер FUBAG FPT 33 38708 комплектуется полуавтоматической катушкой и трехлопастным ножом, благодаря чему используется для скашивания как травы, так и мелкого кустарника. Легкая модель оснащена наплечным ремнем для продолжительной работы без усталости. Защитный кожух из ударопрочного пластика обеспечивает безопасность работы. Для защиты органов зрения от летящих частиц в комплекте поставляются очки.
Преимущества
- Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 33 38708
- Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
- Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
- Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- Регулировка рукояток под оператора без инструмента
- Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования