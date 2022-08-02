Бензотриммер FPT 33

Преимущества

Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 33 38708

Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом

Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах

Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя

Регулировка рукояток под оператора без инструмента

Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования

Бензотриммер FUBAG FPT 33 38708 комплектуется полуавтоматической катушкой и трехлопастным ножом, благодаря чему используется для скашивания как травы, так и мелкого кустарника. Легкая модель оснащена наплечным ремнем для продолжительной работы без усталости. Защитный кожух из ударопрочного пластика обеспечивает безопасность работы. Для защиты органов зрения от летящих частиц в комплекте поставляются очки.