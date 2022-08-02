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Бензотриммер FPT 33
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензотриммер FPT 33
    Арт. fubag_1125
    5.0
    1
    Бензотриммер FPT 33
    Бензотриммер FPT 33
    Бензотриммер FPT 33
      Бензотриммер FPT 33
      Бензотриммер FPT 33
      Бензотриммер FPT 33

      Бензотриммер FPT 33

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1125
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.6
      Мощность, л.с.
      		1.36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер FUBAG FPT 33 38708 комплектуется полуавтоматической катушкой и трехлопастным ножом, благодаря чему используется для скашивания как травы, так и мелкого кустарника. Легкая модель оснащена наплечным ремнем для продолжительной работы без усталости. Защитный кожух из ударопрочного пластика обеспечивает безопасность работы. Для защиты органов зрения от летящих частиц в комплекте поставляются очки.

        Преимущества

        • Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 33 38708
        • Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
        • Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
        • Регулировка рукояток под оператора без инструмента
        • Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования