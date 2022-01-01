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Бетономешалка PRORAB ECM 120 Y
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 120 Y
    Арт. X13502125
    Бетономешалка PRORAB ECM 120 Y

      Бетономешалка PRORAB ECM 120 Y

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502125

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		740x580x420
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Prorab ЕСМ 120 Y с 2-х ступенчатой системой охлаждения электродвигателя, используется в строительстве для приготовления различных видов бетонных смесей и для смешивания сухих смесей.

        Преимущества

        • Внутри барабана имеются специальные лопасти для более качественно перемешивания
        • Наклон барабана регулируется вручную посредством рычага с рельефным наконечником для удобного захвата
        • Высокая прочность конструкции благодаря надежным болтовым соединениям и качественным сварным швам