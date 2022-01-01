Бетономешалка PRORAB ECM 120 Y
Арт. X13502125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|740x580x420
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Prorab ЕСМ 120 Y с 2-х ступенчатой системой охлаждения электродвигателя, используется в строительстве для приготовления различных видов бетонных смесей и для смешивания сухих смесей.
Преимущества• Внутри барабана имеются специальные лопасти для более качественно перемешивания
• Наклон барабана регулируется вручную посредством рычага с рельефным наконечником для удобного захвата
• Высокая прочность конструкции благодаря надежным болтовым соединениям и качественным сварным швам