Бетономешалка PRORAB ECM 120 Y

Бетономешалка Prorab ЕСМ 120 Y с 2-х ступенчатой системой охлаждения электродвигателя, используется в строительстве для приготовления различных видов бетонных смесей и для смешивания сухих смесей. Преимущества • Внутри барабана имеются специальные лопасти для более качественно перемешивания

• Наклон барабана регулируется вручную посредством рычага с рельефным наконечником для удобного захвата

• Высокая прочность конструкции благодаря надежным болтовым соединениям и качественным сварным швам

