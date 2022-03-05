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Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.
4.5
2
235 ₽
Насадки для граверов
    Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.
    Арт. Х152910
    4.5
    2
    Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.
    Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.
      Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.
      Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.

      Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.

      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х152910
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		5
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, стекло
      Все характеристики
      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бор-фрезы в наборе Stayer 2990-H5 используются совместно с дрелями и прямыми шлифмашинами. Предназначены для бережного шлифования и зачистки различных материалов: металла, пластмасс, керамики, стекла. В набор входят фрезы, предоставляющие возможность обработки поверхностей различного профиля (шарообразная, цилиндрическая, конусообразные).

        Преимущества

        • Все фрезы изготовлены из высококачественного абразива
        • Абразив - оксид алюминия
        • Имеют цилиндрический хвостовик
        • Диаметр хвостовика - 6 мм