Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.
Арт. Х152910
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|5
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Назначение по материалу
|металл, пластик, стекло
- Бор-фрезы в наборе Stayer 2990-H5 используются совместно с дрелями и прямыми шлифмашинами. Предназначены для бережного шлифования и зачистки различных материалов: металла, пластмасс, керамики, стекла. В набор входят фрезы, предоставляющие возможность обработки поверхностей различного профиля (шарообразная, цилиндрическая, конусообразные).
Преимущества
- Все фрезы изготовлены из высококачественного абразива
- Абразив - оксид алюминия
- Имеют цилиндрический хвостовик
- Диаметр хвостовика - 6 мм