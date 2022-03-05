Набор абразивных бор-фрез для дрели Stayer 2990-Н5 5 шт.

Преимущества

Все фрезы изготовлены из высококачественного абразива

Абразив - оксид алюминия



Имеют цилиндрический хвостовик

Диаметр хвостовика - 6 мм

Бор-фрезы в наборе Stayer 2990-H5 используются совместно с дрелями и прямыми шлифмашинами. Предназначены для бережного шлифования и зачистки различных материалов: металла, пластмасс, керамики, стекла. В набор входят фрезы, предоставляющие возможность обработки поверхностей различного профиля (шарообразная, цилиндрическая, конусообразные).