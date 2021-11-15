Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор

Аккумуляторная отвертка Bosch GO 2 06019H2100 будет полезна при необходимости установки множества крепежей за краткий срок. Благодаря оснащению литий-ионным элементом питания, ее производительность возрастает многократно. Наличие регуляции скорости оборота, автоматического тормозного механизма при выключении, и управлению одной лишь клавишей превращает отвертку в эффективный мультитул. У шпинделя инструмента есть функция блокировки, значительно упрощая смену бит. С аккумуляторной отверткой закручивание винтов и отвинчивание шурупов или саморезов станет намного проще, и не будет затрачивать столько же усилий, сколько бы потребовала обычная отвертка.

Преимущества Bosch GO 2 06019H2100:

Управляется одной кнопкой;

Не требует приложения силы;

Легко сменяет оснастку;

Имеет регуляцию скорости;

Автоматически тормозит после отключения;

Заряжается от розетки;

Долго служит.

Комплектация Bosch GO 2 06019H2100: