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Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100
    Арт. О00000011920
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор
    Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор
      Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор
      Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор

      Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011920
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		360
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная отвертка Bosch GO 2 06019H2100 будет полезна при необходимости установки множества крепежей за краткий срок. Благодаря оснащению литий-ионным элементом питания, ее производительность возрастает многократно. Наличие регуляции скорости оборота, автоматического тормозного механизма при выключении, и управлению одной лишь клавишей превращает отвертку в эффективный мультитул. У шпинделя инструмента есть функция блокировки, значительно упрощая смену бит. С аккумуляторной отверткой закручивание винтов и отвинчивание шурупов или саморезов станет намного проще, и не будет затрачивать столько же усилий, сколько бы потребовала обычная отвертка.

        Преимущества Bosch GO 2 06019H2100:

        • Управляется одной кнопкой;
        • Не требует приложения силы;
        • Легко сменяет оснастку;
        • Имеет регуляцию скорости;
        • Автоматически тормозит после отключения;
        • Заряжается от розетки;
        • Долго служит.

        Комплектация Bosch GO 2 06019H2100:

        • Отвертка Bosch GO 2 06019H2100;
        • Бита PH1 (1 шт.);
        • Бита PH2 (1 шт.);
        • Кабель Micro USB;
        • Кейс для хранения;
        • Упаковка.