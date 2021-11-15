Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100, вес 0,3 кг, шестигранник, встроенный аккумулятор

Аккумуляторная отвертка с битами Bosch GO2 0.601.9H2.100
Арт. О00000011920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|360
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Аккумуляторная отвертка Bosch GO 2 06019H2100 будет полезна при необходимости установки множества крепежей за краткий срок. Благодаря оснащению литий-ионным элементом питания, ее производительность возрастает многократно. Наличие регуляции скорости оборота, автоматического тормозного механизма при выключении, и управлению одной лишь клавишей превращает отвертку в эффективный мультитул. У шпинделя инструмента есть функция блокировки, значительно упрощая смену бит. С аккумуляторной отверткой закручивание винтов и отвинчивание шурупов или саморезов станет намного проще, и не будет затрачивать столько же усилий, сколько бы потребовала обычная отвертка.
Преимущества Bosch GO 2 06019H2100:
- Управляется одной кнопкой;
- Не требует приложения силы;
- Легко сменяет оснастку;
- Имеет регуляцию скорости;
- Автоматически тормозит после отключения;
- Заряжается от розетки;
- Долго служит.
Комплектация Bosch GO 2 06019H2100:
- Отвертка Bosch GO 2 06019H2100;
- Бита PH1 (1 шт.);
- Бита PH2 (1 шт.);
- Кабель Micro USB;
- Кейс для хранения;
- Упаковка.